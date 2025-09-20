Si chiude, dopo un giorno molto intenso, il sabato degli Europei di baseball, quello d’esordio. Tra Novara, Borgerhout e Rotterdam (dove la pioggia ha disturbato il programma) di risultati interessanti se ne sono visti in abbondanza: andiamo a scoprirli. Partiamo chiaramente dai due gironi principali, quelli di Rotterdam. Qualche difficoltà per i padroni di casa olandesi almeno fino agli ultimi due inning contro la Gran Bretagna, poi ci pensa l’accoppiata Schoop-Clementina a suon di fuoricampo a risolvere la pratica. Nell’altro confronto Israele supera la Francia. Nel girone A tutto fin troppo facile per la Spagna contro la Svezia (caso, questo, di test non così competitivo: gli svedesi sono più indietro nel ranking mondiale anche di molte squadre dei gruppi italiano e belga), mentre la Germania non si fa troppi problemi a far capire alla Cechia che questi Europei saranno duri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, Europei 2025: vincono tutte le favorite e l’Italia nella prima giornata