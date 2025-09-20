Baseball | al via gli Europei Italia per ritornare tra le big

Ci siamo: partono gli Europei 2025 che segnano un nuovo corso nel baseball continentale. Sono tre i Paesi coinvolti nell’organizzazione: Paesi Bassi, che ospitano i due gironi più importanti e tutta la fase finale a Rotterdam, Belgio, che utilizza Borgerhout, il popoloso (più di 45.000 abitanti) distretto belga dove sono nati i ciclisti Stan Ockers e Rik van Steenbergen, e Novara, entrata in corsa praticamente all’ultimo istante al posto di Senago (e che, restando nello sport, è terra del calciatore Silvio Piola e di Sergio Tacchini, prima tennista e poi tra i grandi nomi dell’abbigliamento sportivo). 🔗 Leggi su Oasport.it

