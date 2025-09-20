Baseball | al via gli Europei Italia per ritornare tra le big
Ci siamo: partono gli Europei 2025 che segnano un nuovo corso nel baseball continentale. Sono tre i Paesi coinvolti nell’organizzazione: Paesi Bassi, che ospitano i due gironi più importanti e tutta la fase finale a Rotterdam, Belgio, che utilizza Borgerhout, il popoloso (più di 45.000 abitanti) distretto belga dove sono nati i ciclisti Stan Ockers e Rik van Steenbergen, e Novara, entrata in corsa praticamente all’ultimo istante al posto di Senago (e che, restando nello sport, è terra del calciatore Silvio Piola e di Sergio Tacchini, prima tennista e poi tra i grandi nomi dell’abbigliamento sportivo). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: baseball - europei
Calendario Europei baseball 2025: programma, orari, tv, streaming
Baseball, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23
Baseball: l’Italia cade contro la Germania nella prima partita agli Europei U23
Weekend con la Nazionale di baseball al Provini per tre partite degli Europei http://dlvr.it/TN88dc @LaStampa - X Vai su X
NAZIONALE ITALIANA DI BASEBALL DI SCENA A NOVARA PER GLI EUROPEI! Vai su Facebook
Italia Baseball Élite, la lista ufficiale dei convocati per l'Europeo; Italia Baseball Élite, i convocati per il raduno in vista dell'Europeo; Baseball, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23.
Italia-Svizzera oggi, Europei baseball 2025: orario, programma, tv, streaming - Svizzera, primo impegno della Nazionale ai Campionati Europei 2025 di baseball collocata ... Secondo oasport.it
Europei 2025: i ventiquattro convocati dell’Italia - 30 la prima partita del girone C tra gli Azzurri e la Svizzera. Si legge su baseball.it