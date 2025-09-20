Il sindacato dei baristi e pasticcIeri che fa capo a Confcommercio si rinnova completamente. Una svolta – che può presupporre anche varie conferme così come clamorosi cambi della guardia che sembra siano già nell’aria – che l’associazione di Palazzo Sani si appresta a varare. L’associazione lo definisce semplicemente “un percorso finalizzato al rinnovo delle cariche del sindacato Fipe baristi e pasticceri Lucca. Un iter innovativo – spiegano i vertici di Confcommercio Imprese – che mira a coinvolgere al massimo tutti i territori della Piana, della Media Valle e della Garfagnana, oltre naturalmente alla città capoluogo e ai suoi quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baristi e pasticcieri. La Fipe rinnova i vertici