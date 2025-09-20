Jaylen BARFORD (20 minuti, 45 da 2, 34 da 3, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist, 19 punti). Viaggia ad ottimi sprazzi mostrando tutte quelle caratteristiche che lo hanno fatto apprezzare dallo staff tecnico e dai tifosi la scorsa annata. Voto 7.5 Tomas WOLDETENSAE (20 minuti, 22 da 2, 13 da 3, 24 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist, 9 punti) Presenza, intensità e abilità di passaggio. Prestazione più che positiva. Voto 6.5 Troy CAUPAIN (24 minuti, 56 da 2, 04 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 10 punti) Le chiavi della squadra si vede che le ha in mano e la mette in moto con sapienza; la guida naturalmente è ancora in rodaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barford, menù di qualità