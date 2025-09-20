Barbara D’Urso come non l’avete mai vista | giù la maschera ora rivela il grande dolore che ha provato

Barbara D’Urso si apre in modo inedito sul colpo subito con l’addio a Mediaset: un lutto professionale e personale che l’ha spinta a riflettere sulla fragilità, la resistenza e la necessità di attraversare il dolore. Ecco le parole della conduttrice! Leggi anche: Barbara D’Urso lancia una super frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Che bella stoccata! Dopo ventitré anni di impegno in Mediaset e una carriera fatta di programmi di successo, Barbara d’Urso ha vissuto uno strappo improvviso che l’ha segnata profondamente. Ospite al festival Il Tempo delle Donne, evento del Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato con sincerità del senso di perdita e della sofferenza che seguirono l’allontanamento dal suo storico spazio televisivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

