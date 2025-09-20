Barattoni | Il blocco delle armi al porto? Atto doveroso il governo fa finta di non vedere
Il primo cittadino di Ravenna dopo aver fermato la partenza di container di esplosivi verso Israele. “Non bastano quasi 70mila palestinesi uccisi?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: barattoni - blocco
Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha fatto qualcosa che fa davvero onore a lui e alla sua città. Ha chiesto e ottenuto il blocco immediato di due container carichi di esplosivi diretti ad Haifa, Israele, grazie alla segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Vai su Facebook
Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna; Ancarani (Forza Italia): Quante armi passate dal porto in due anni?; Armi per Israele, la rivolta di portuali e sindaco di Ravenna blocca il carico.
Barattoni: “Il blocco delle armi al porto? Atto doveroso, il governo fa finta di non vedere” - Il primo cittadino di Ravenna dopo aver fermato la partenza di container di esplosivi verso Israele. Da bologna.repubblica.it
Ancarani (Forza Italia): "Quante armi passate dal porto in due anni?" - Cortesi (Pd): "Non un atto ideologico, ma di responsabilità". Si legge su ilrestodelcarlino.it