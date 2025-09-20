Barattoni | Il blocco delle armi al porto? Atto doveroso il governo fa finta di non vedere

Repubblica.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo cittadino di Ravenna dopo aver fermato la partenza di container di esplosivi verso Israele. “Non bastano quasi 70mila palestinesi uccisi?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

barattoni il blocco delle armi al porto atto doveroso il governo fa finta di non vedere

© Repubblica.it - Barattoni: “Il blocco delle armi al porto? Atto doveroso, il governo fa finta di non vedere”

In questa notizia si parla di: barattoni - blocco

Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna; Ancarani (Forza Italia): Quante armi passate dal porto in due anni?; Armi per Israele, la rivolta di portuali e sindaco di Ravenna blocca il carico.

barattoni blocco armi portoBarattoni: “Il blocco delle armi al porto? Atto doveroso, il governo fa finta di non vedere” - Il primo cittadino di Ravenna dopo aver fermato la partenza di container di esplosivi verso Israele. Da bologna.repubblica.it

barattoni blocco armi portoAncarani (Forza Italia): "Quante armi passate dal porto in due anni?" - Cortesi (Pd): "Non un atto ideologico, ma di responsabilità". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Barattoni Blocco Armi Porto