Bar e caffetterie Arezzo fra le province d' Italia in cui si paga di più senza contanti Il report nazionale

La colazione al bar sta diventando sempre più sinonimo di pagamento con carta, e nell'Aretino la crescita di questa tendenza è fra le più elevate dello stivale. È quanto emerge dal report Osservatorio Bar e Caffè Cashless di SumUp, che ha analizzato i dati più significativi relativi alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

