Bar e caffetterie Arezzo fra le province d' Italia in cui si paga di più senza contanti Il report nazionale

Arezzonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La colazione al bar sta diventando sempre più sinonimo di pagamento con carta, e nell'Aretino la crescita di questa tendenza è fra le più elevate dello stivale. È quanto emerge dal report Osservatorio Bar e Caffè Cashless di SumUp, che ha analizzato i dati più significativi relativi alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caffetterie - arezzo

Bar e caffetterie, Arezzo fra le province d'Italia in cui si paga di più senza contanti. Il report nazionale; Mercoledì 1° ottobre gusta Un caffè per CORRI LA VITA”!; Sfonda la vetrata con il suv e finisce in pasticceria.

Bar e caffetterie, crescono i pagamenti digitali: +42% nel 2025 - – In Italia cappuccino e cornetto si pagano sempre di più cashless: nel 2025 gli esercenti del settore hanno visto una crescita dei pagamenti senza contanti del +42% e, in particolare, ... Secondo askanews.it

Stangata del 25% sui listini di bar e caffetterie. Ecco quanto costerà una tazzina in provincia - Una tazzina di caffè, rito mattutino degli italiani, subirà rincari pari a circa il 25%, come stabilito ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Bar Caffetterie Arezzo Province