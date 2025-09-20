Dopo il 2008, il mondo intero ha capito a caro prezzo che le banche lasciate senza controlli stringenti possono trasformarsi in una miccia pronta a incendiare l’economia globale. Da allora, l’Europa ha costruito un sistema di regole pensato per evitare nuovi crack finanziari. Oggi però, di fronte al peso di una burocrazia sempre più complessa, a Bruxelles, alla Bce e anche in Italia, con la Banca d’Italia, si torna a parlare di “ semplificazione normativa ”. L’idea, sulla carta, è rendere le regole più snelle per liberare risorse e ridurre costi. Ma la domanda da porsi è un’altra: dove finisce la semplificazione e dove inizia la deregulation? La Banca d’Italia propone un alleggerimento mirato: eliminare duplicazioni, tagliare obblighi ridondanti, distinguere tra piccoli istituti locali e colossi internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bankitalia punta alla semplificazione normativa? Non possiamo permetterci il rischio deregulation