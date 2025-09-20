Banda di ladri in azione fra le imprese della zona Asi | rubate ruote di auto e arnesi da lavoro

Ladri scatenati nella zona industriale di Agrigento-Favara-Aragona. Nelle scorse notti, quella fra martedì e mercoledì per la precisione, qualcuno ha forzato gli ingressi di tre attività imprenditoriali ed ha arraffato quello che “di interessante” è riuscito a trovare. Ad essere "visitate" sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

