Banda di ladri in azione fra le imprese della zona Asi | rubate ruote di auto e arnesi da lavoro
Ladri scatenati nella zona industriale di Agrigento-Favara-Aragona. Nelle scorse notti, quella fra martedì e mercoledì per la precisione, qualcuno ha forzato gli ingressi di tre attività imprenditoriali ed ha arraffato quello che “di interessante” è riuscito a trovare. Ad essere "visitate" sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: banda - ladri
