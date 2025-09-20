Banche aumentano gli investimenti per la sicurezza delle filiali

Nel 2024 il settore bancario ha investito circa 461 milioni nella sicurezza delle filiali, con una media superiore ai 23.000 euro per sportello. È quanto emerge dall’indagine sulle spese per la sicurezza anticrimine condotta da Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza. “La sicurezza è da sempre una priorità assoluta per il mondo bancario – ha affermato il direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni –. Il calo delle rapine in banca, diminuite del 57% negli ultimi cinque anni, da 119 episodi nel 2020 a 51 nel 2024, rappresenta un risultato tangibile di questo lavoro e conferma l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione sul tema”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: banche - aumentano

ABI * PREVENZIONE: «SICUREZZA DELLE FILIALI, AUMENTANO GLI INVESTIMENTI DELLE BANCHE (23 MILA EURO PER SPORTELLO)» https://agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/abi-prevenzione-sicurezza-delle-filiali-aumentano-gli-investiment - X Vai su X

Un accordo tra banche e governo già c'è: è quello concordato lo scorso anno per il 2025-26. Gli istituti di credito tengono il punto di fronte all'ipotesi di un nuovo contributo alla manovra allungando il congelamento delle imposte differite attive. #ANSA Vai su Facebook

Banche, aumentano gli investimenti per la sicurezza delle filiali; Abi, salgono investimenti delle banche per sicurezza filiali; Abi, salgono investimenti delle banche per sicurezza filiali.

Abi, salgono investimenti delle banche per sicurezza filiali - Il settore bancario italiano ha investito nel 2024 circa 461 milioni di euro in sicurezza, con una media di oltre 23. Lo riporta msn.com

Banche, la sicurezza è tutto. Spesi nel 2024 oltre 460 milioni di euro per la sicurezza nelle filiali. Rapine dimezzate in 5 anni - “La sicurezza è da sempre una priorità assoluta per il mondo bancario – ha affermato il Direttore Generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni ... Riporta affaritaliani.it