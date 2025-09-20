Banche aumentano gli investimenti per la sicurezza delle filiali

Nel 2024 il settore bancario ha investito circa 461 milioni nella sicurezza delle filiali, con una media superiore ai 23.000 euro per sportello. È quanto emerge dall’indagine sulle spese per la sicurezza anticrimine condotta da Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza. “La sicurezza è da sempre una priorità assoluta per il mondo bancario – ha affermato il direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni –. Il calo delle rapine in banca, diminuite del 57% negli ultimi cinque anni, da 119 episodi nel 2020 a 51 nel 2024, rappresenta un risultato tangibile di questo lavoro e conferma l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione sul tema”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

