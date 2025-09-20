Bambino di tre anni morso a Caselle in Pittari dal cane di famiglia ferito gravemente alla testa
Un cane ha morso alla testa un bambino di tre anni morso a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno: il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: bambino - anni
È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli
Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli
Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni
Bambino di 3 anni azzannato alla testa dal #cane di famiglia a #CaselleinPittari - X Vai su X
Un bambino di 9 anni è stato trovato solo in un bar di Monza. La mamma, rintracciata dalla Polizia, si trovava in realtà a Roma e non a Milano come aveva detto inizialmente Vai su Facebook
Paura a Rende: bimbo di tre anni morso da una vipera, ricoverato in terapia intensiva; Rende, bimbo di 3 anni morso da una vipera. Ricoverato in terapia intensiva all’Annunziata; Vipera lo morde mentre gioca davanti casa, bimbo di tre anni in terapia intensiva all’Annunziata di Cosenza.
Bimbo di tre anni morso da un cane nel Salernitano - Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito a Caselle in Pittari (Salerno) a seguito di un'aggressione da parte del cane di famiglia. Da ansa.it
Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni - Il piccolo sarebbe stato morso dopo essersi avvicinato all’animale ... Si legge su quotidiano.net