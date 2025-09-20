Bambino di 9 anni dimenticato al bar dalla madre | cos’hanno scoperto gli agenti di Monza

MONZA – Ciondolava da solo al bar. Un bambino di 9 anni. Tutti i giorni, per gran parte della giornata. Non andava a scuola. Parlava giusto per chiedere da bere e da mangiare. Arrivava sempre per conto suo, visto che abitava a neppure un chilometro di distanza. È una vicenda piena di interrogativi quella in cui si sono imbattuti l’altro pomeriggio gli agenti della polizia locale di Monza. Accade nel quartiere di San Rocco, dove all’ora di pranzo un bambino di 9 anni viene segnalato per la sua prolungata permanenza nel bar, solo. Immediatamente una pattuglia degli agenti motociclisti del Nucleo Intervento Rapido lo va a prelevare e lo porta al Comando di via Marsala al sicuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bambino di 9 anni dimenticato al bar dalla madre: cos’hanno scoperto gli agenti di Monza

Un bambino di 9 anni è stato trovato solo in un bar di Monza. La mamma, rintracciata dalla Polizia, si trovava in realtà a Roma e non a Milano come aveva detto inizialmente Vai su Facebook

