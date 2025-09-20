BALO is back | torna in serie A accordo raggiunto manca solo la firma I Tifoseria spaccata

Mario Balotelli e l’addio lampo al Genoa, il futuro dell’ex fenomeno è ancora in bilico, ma qualcosa si muove L’avventura di Mario Balotelli al Genoa si è conclusa nel giro di poche settimane, lasciando tifosi e addetti ai lavori sorpresi. Il ritorno in Serie A dell’ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City era stato accolto con grande entusiasmo, soprattutto per la voglia di Super Mario di dimostrare ancora il proprio valore. Tuttavia, la realtà in Liguria si è rivelata più complicata del previsto. Balotelli ha collezionato soltanto sei presenze con la maglia rossoblù, per un totale di 56 minuti in campo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

