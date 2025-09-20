BALLANDO CON LE STELLE IN ONDA ANCHE CON L’ITALIA | EDIZIONE PIÙ LUNGA DI SEMPRE
La Rai comunica che la 20° edizione di Ballando con le Stelle sarà la più lunga di sempre. Milly Carlucci viene premiata dopo ascolti e incassi pubblicitari da record nei target più preziosi. E così la Tv di Stato allunga il celebre dance show che avrà in tutto 13 puntate, una in più dell’anno scorso. Nessuna edizione aveva mai toccato questo numero di puntate dalla prima puntata trasmessa nel 2005. L’inizio di Ballando con le Stelle sarà come sempre alle 20:35, tranne sabato 11 ottobre quando andrà in onda in seconda serata dopo il fischio finale di Estonia-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog
