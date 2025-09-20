Ballando con le Stelle il retroscena pazzesco | una coppia sarebbe già scoppiata
News Tv. Ballando con le Stelle non è ancora iniziato e già regala i primi colpi di scena degni della migliore soap. L’edizione 2025 promette scintille e, a quanto pare, anche qualche mistero dietro le quinte. Al centro del gossip? Una coppia che doveva far faville sulla pista. e invece è stata separata ancor prima di muovere un passo. Leggi anche: Emma Marrone, lacrime (e battute) a Napoli: il concerto si trasforma in una soap! Andrea Delogu non ballerà con Giovanni Pernice. Le indiscrezioni sono partite come un valzer impazzito: Andrea Delogu e Giovanni Pernice sembravano destinati a ballare insieme, almeno fino a un improvviso cambio di programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le stelle, svelato il primo vip e polemiche a sanremo
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
Il ballerino di Ballando con le stelle parla per la prima volta della sua partner nel dance show di Rai 1 Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”: conto alla rovescia per il ritorno – sabato 27 settembre, su Rai 1 – di uno degli show più amati della tv. La nostra inviata ha incontrato, per noi, i protagonisti. #Tg1 Nathania Zevi - X Vai su X
Tommaso Marini, i retroscena del ballo con la mamma: “Quante bugie”; Carolyn Smith, a Ballando con le stelle per ‘colpa’ della suocera: il retroscena sul provino; Mi ha sempre sofferta. Selvaggia e il retroscena bomba su Carolyn Smith, svelato dopo anni.
Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso si infortuna: Pasquale La Rocca svela i retroscena - Barbara d’Urso continua con entusiasmo la sua avventura a Ballando con le Stelle, affiancata dal ballerino professionista Pasquale La Rocca. Come scrive quilink.it
Ballando con le Stelle, il primo giorno di Barbara D'Urso è un disastro: "Ansia pazzesca". Il video - Infatti, sono ufficialmente iniziate le prove per la nuova edizione del famoso programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Segnala today.it