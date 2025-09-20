Balene alla Mole grande successo per la première della serie tv interamente girata nelle Marche

Grande successo per la proiezione in anteprima nazionale della prima puntata della nuova serie Tv "Balene" girata tutta nelle Marche. Centinaia di spettatori hanno accolto calorosamente il cast all'auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona e si sono lasciati trasportare dalla magia.

TRATTA dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm Srl è stata realizzata con il contributo di Regione Marche