Bagni unisex in un istituto scolastico in Svizzera scoppia la polemica I genitori | Mio figlio di sette anni mi ha detto che trovava strano dover fare la pipì insieme alle bambine
Fa discutere quanto accaduto in una scuola primaria in Svizzera. L'istituto, frequentato da bambini dai 4 ai 12 anni, ha scelto di realizzare nel nuovo edificio scolastico servizi igienici unisex, permettendo a maschi e femmine di utilizzare gli stessi spazi. La controversia è esplosa quando alcuni genitori hanno scoperto la novità attraverso i propri figli, lamentando la mancanza di comunicazione preventiva da parte delle autorità scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: bagni - unisex
Bagni Lido Livorno Vai su Facebook
Bagni unisex in un istituto scolastico in Svizzera, scoppia la polemica. I genitori: Mio figlio di sette anni mi ha detto che trovava strano dover fare la pipì insieme alle bambine; Bagni unisex in un liceo, la ds: Equivoco col personale, test da svolgere su un solo piano della scuola. Presto corsi per i prof; Bagni unisex al liceo, a Trieste scoppia la polemica.
Bagni unisex in una scuola elementare, genitori furiosi: «Le bambine sono imbarazzate, la trattengono fino a casa» - È successo nella scuola elementare di Deanesfield, sulla Queens Walk a South Ruislip, nella ... Segnala leggo.it
Bagni unisex al liceo, a Trieste scoppia la polemica - Bagni neutri per una scuola inclusiva e senza etichette. laprovinciapavese.gelocal.it scrive