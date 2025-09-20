Bagni unisex in un istituto scolastico in Svizzera scoppia la polemica I genitori | Mio figlio di sette anni mi ha detto che trovava strano dover fare la pipì insieme alle bambine

Fa discutere quanto accaduto in una scuola primaria in Svizzera. L'istituto, frequentato da bambini dai 4 ai 12 anni, ha scelto di realizzare nel nuovo edificio scolastico servizi igienici unisex, permettendo a maschi e femmine di utilizzare gli stessi spazi. La controversia è esplosa quando alcuni genitori hanno scoperto la novità attraverso i propri figli, lamentando la mancanza di comunicazione preventiva da parte delle autorità scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

