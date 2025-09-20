Bagnanti in difficoltà nelle acque di Monopoli | due persone salvate dalla Guardia Costiera
Due bagnanti di 60 e 70 anni sono stati salvati in mare da personale della Guardia Costiera nella mattinata di sabato 20 settembre, nelle acque antistanti Monopoli.I due, giunti all'altezza di Porto Rosso, avrebbero avuto difficoltà a causa delle correnti e della forte risacca causata dal mare di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
