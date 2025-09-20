Badafest la quarta edizione al via Due giorni di iniziative | il programma

Oggi al parco di Levante prende il via la quarta dizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, il ragazzo deceduto a soli 24 anni il 6 luglio 2021, investito da un treno. La novità più consistente è la durata dell’evento che raddoppia, passando da una a due giornate. Oggi i cancelli apriranno alle 14 e sino alle 19 si terranno diversi laboratori, incluso quello per la realizzazione delle ’balene’ che i Centri di salute mentale dell’Ausl vende per sostenere iniziative a favore di adolescenti e giovani adulti. Dalle 14 alle 17 si terranno esibizioni allo skatepark, con la possibilità per tutti di cimentarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

