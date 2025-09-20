Bacoli tentò di uccidere il marito con un attentato dinamitardo | condannata a 10 anni

Teleclubitalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannata a 10 anni di carcere per aver tentato di uccidere l’ex marito. Il gip di Napoli, Federica de Bellis, ha emesso una condanna a 10 anni di carcere nei confronti di Viviana Pagliarone, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero Maurizio De Marco. Vittima il maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini, uscito miracolosamente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Bacoli, tentò di uccidere il marito con un attentato dinamitardo: condannata a 10 anni

