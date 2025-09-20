Azzannato alla testa dal cane di famiglia grave bimbo di 3 anni

Roma, 20 settembre 2025 – Azzannato alla testa dal cane di famiglia. Un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito nel Salernitano. L’incidente è avvenuto questa mattina a Caselle in Pittari. Il piccolo, secondo quanto si apprende, dopo essersi avvicinato all'animale, è stato morso alla testa. I soccorsi. Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, il piccolo è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania (Salerno). Spetterà ora ai medici valutare l’eventuale trasferimento in una struttura pediatrica specializzata. Secondo le prime informazioni, il piccolo è ferito in maniera grave ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni

In questa notizia si parla di: azzannato - testa

Bambino di 6 anni azzannato alla testa da un alano nel Cremonese: operato al Niguarda

Salerno, bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull: gravi ferite #pitbull #salerno - X Vai su X

Bimbo di 9 anni azzannato in strada da un pitbull: ferito gravemente agli arti. Operato al Santobono di Napoli. Vai su Facebook

Azzannato alla testa dal cane di famiglia: ferito un bimbo di 3 anni; Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni; Un altro neonato azzannato dal cane di famiglia, in codice rosso all'ospedale.

Bambino di 6 anni azzannato alla testa da un alano nel Cremonese: operato al Niguarda - Cremona, 13 agosto 2025 – Un cane di razza alano ha azzanato alla testa un bambino di 6 anni che gli si era avvicinato per giocare. ilgiorno.it scrive

Bambino di sei anni azzannato da un alano a Cremona, il piccolo operato. «Reazione improvvisa del cane» - Un bambino di sei anni è stato azzannato da un alano a Torricella del Pizzo, in provincia di Cremona. Lo riporta ilmessaggero.it