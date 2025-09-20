Aziende sanitarie proclamato lo sciopero generale | garantiti i servizi d' urgenza

Ferraratoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione generale dell'Azienda ospedaliera universitaria e dell'Ausl di Ferrara hanno comunicato con una nota congiunta che, per l'intera giornata di lunedì 22 settembre, è stato proclamato lo sciopero generale nazionale del personale del Comparto e delle Aree dirigenziali.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

