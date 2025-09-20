Azerbaigian altro disastro Ferrari Hamilton eliminato Leclerc a muro
Un altro sabato da incubo per la Ferrari. Dopo le illusioni del venerdì quando Hamilton e Leclerc avevano realizzato i migliori tempi sul circuito di Baku in Azerbaigian, le Rosse hanno deluso nelle prove ufficiali che hanno stabilito la griglia di partenza del Gran Premio di domenica. E’ stata una sessione caratterizzata da molti incidenti e lunghe sospensioni. Alla fine l’acuto vincente è stato di Max Verstappen che ha realizzato la pole position e partirà davanti a tutti con la sua Red Bull. Una griglia di partenza anomala visto che anche la Mc Laren, dominatrice della stagione ha avuto grossi problemi tanto che Norris ha realizzato il settimo tempo e Piastri il nono. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altro weekend di gare (e sofferenze) in arrivo: la Formula 1 sbarca in Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Qui Charles Leclerc ha ottenuto 4 pole. Tutte consecutive. Zero vittorie. #BakuGp #F1 #F1meme #F1memes #SkyMotori Vai su Facebook
