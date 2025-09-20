Avis Toscana | Sistema trasfusionale resti centrale nella sanità toscana

Firenze, 20 settembre 2025 - “La sanità pubblica è un valore irrinunciabile e deve rimanere efficiente e accessibile per tutti i cittadini toscani. Per questo chiediamo ai candidati alle prossime elezioni regionali di impegnarsi per un sistema trasfusionale capillare, sostenuto da personale formato e da politiche che favoriscano la donazione di sangue e plasma”. A dirlo è Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, presentando alcuni spunti programmatici dell'associazione dei donatori di sangue con le proposte per il futuro del sistema trasfusionale, in vista del voto del 12 e 13 ottobre. “La Toscana è da sempre un modello per la qualità e la capillarità della raccolta – prosegue Firenze – grazie ai 38 servizi trasfusionali, alle 10 sedi di raccolta territoriali e alle 17 unità associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avis Toscana: "Sistema trasfusionale resti centrale nella sanità toscana"

In questa notizia si parla di: avis - toscana

Sangue, l'appello di Avis Toscana e Aip: "Donate plasma prima di andare in vacanza"

Il bilancio di Avis Toscana: “Oltre 1.100 donazioni di sangue in più rispetto al 2024"

La prima volta che si dona, l'emozione è grandissima. Aspettiamo anche te! Info su www.avistoscana.it oppure 800 261580 Vai su Facebook

Avis Toscana: Sistema trasfusionale resti centrale nella sanità toscana; Avis Toscana ai candidati regionali. Tutelare il sistema trasfusionale come pilastro della sanità pubblica; West Nile e sicurezza del sangue: “Sistema trasfusionale sicuro, i donatori possono stare tranquilli”.

Elezioni regionali: Avis Toscana ai candidati, “sistema trasfusionale resti centrale nella sanità pubblica” - “La sanità pubblica è un valore irrinunciabile e deve rimanere efficiente e accessibile per tutti i cittadini toscani. Si legge su agensir.it

Sieropositivo prova a donare sangue, Avis Toscana: “Sistema dei controlli ha funzionato, ma mai abbassare la guardia” - Indagato il militare che si è recato al Centro Trasfusionale di Livorno per donare il sangue e risultato sieropositivo dai test preliminari alla donazione. quotidianosanita.it scrive