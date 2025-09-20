Avevo voglia di Pocket Coffee qui sono introvabili | 35enne fa un viaggio di 24 ore spendendo 150 euro per acquistare i suoi cioccolatini preferiti

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025

Kate Takacs, 35 anni, chef residente a Londra, ha compiuto un viaggio di 24 ore per rifornirsi di un prodotto che – a suo dire – non riesce a trovare nel Regno Unito: i Pocket Coffee, cioccolatini con all’interno una piccola dose di espresso zuccherato. Così, lo scorso 15 settembre Takacs è partita dopo il lavoro, intorno alle 22, con un volo diretto a Cluj-Napoca, in Romania, sua città natale. È atterrata alle 3:15 del mattino ora locale e ha trascorso l’intera giornata in città. Oltre a comprare i dolci che cercava, ha dedicato del tempo a visitare luoghi familiari, fare shopping e acquistare una calamita da frigorifero come ricordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

