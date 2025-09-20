Avevano aggredito un calciatore | Daspo per 5 ultras del Latina Calcio

Latina, 20 settembre 2025 – Nell’ambito delle attività volte al contrasto degli episodi di violenza in ambito sportivo e delle turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, la Polizia di Stato di Latina ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di cinque soggetti appartenenti al gruppo ultras del Latina Calci o e un avviso orale nei confronti di un soggetto autore di un episodio di violenza avvenuto a Latina nei giorni scorsi. I cinque destinatari del DASPO erano stati indagati nell’ambito del procedimento penale avviato in seguito a gravi fatti avvenuti nell’aprile scorso, quando, al termine dell’incontro casalingo tra il Latina e il Trapani, un gruppo di ultras avevo posto in essere una vera e propri a imboscata ad uno dei calciatori, aggredendolo in una strada limitrofa allo stadio mentre stava rientrando dalla partita appena disputata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

