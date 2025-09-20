Aveva nascosto la droga in un calzino | condannato

Quando si era accorto che i poliziotti stavano per far scattare un blitz nella sua abitazione, aveva nascosto la droga in un calzino per poi tentare di lanciarla dalla finestra. La cosa non era sfuggita all’occhio attento degli agenti in servizio, che avevano preventivamente circondato la casa, e quel marocchino era finito nei guai, anche perché all’interno dell’abitazione erano stati rinvenuti una bicicletta e un monopattino elettrici rubati. Per questo motivo un 23enne domiciliato a Porto San Giorgio e finito sotto processo ed è stato condannato a due anni di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

