Aversa la festa della Madonna di Casaluce entra nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania

La traslazione e festa della Sacra Icona della Santissima Madonna di Casaluce, Patrona della città e della Diocesi di Aversa, ottiene un riconoscimento storico: l’iscrizione ufficiale nellInventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania (IPIC). Il riconoscimento della Regione Campania valorizza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

