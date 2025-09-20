Aversa la festa della Madonna di Casaluce entra nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania
La traslazione e festa della Sacra Icona della Santissima Madonna di Casaluce, Patrona della città e della Diocesi di Aversa, ottiene un riconoscimento storico: l'iscrizione ufficiale nell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania (IPIC). Il riconoscimento della Regione Campania valorizza .
In questa notizia si parla di: aversa - festa
Festa dello Sport, il Volley S3 apre le porte agli studenti di Aversa: a Caserta una giornata di gioco e inclusione
#San Cipriano D’Aversa, esplodono fuochi d'artificio durante la festa del Paese: sette feriti - X Vai su X
All'intero popolo di San Cipriano d'Aversa (Ce), ai parroci e agli amici del comitato Maria SS. Annunziata, gli auguri di buon inizio festa patronale. La Vergine Maria, venerata sotto il titolo di "Annunziata", ci guidi e ci protegga. Auguri di cuore ? VIVA MARIA Vai su Facebook
Aversa. Processione della Madonna di Casaluce, don Patriciello: solidarietà al vescovo - L’annuale processione della Madonna di Casaluce nel Casertano è diventata un caso sulla stampa locale. Secondo avvenire.it
Casaluce, Festa dell’Uva Fragola il 12 e 13 settembre - La Pro Loco di Casaluce “Casaluci”, nell’ambito della decima “Festa dell’Uva Fragola”, propone due serate all’insegna del divertimento e ... Riporta pupia.tv