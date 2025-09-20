Avengers doomsday | ultime notizie sulle riprese del film

Fine delle riprese di Avengers: Doomsday: dettagli e anticipazioni. Le operazioni di produzione del nuovo capitolo della Saga degli Avengers si sono concluse ufficialmente dopo circa cinque mesi di lavorazione. Questo film, intitolato Avengers: Doomsday, rappresenta il penultimo episodio della narrazione che coinvolge l’universo cinematografico Marvel. La conclusione delle riprese ha suscitato entusiasmo tra i fan, grazie anche alle immagini condivise dai membri del cast e dalla troupe. Durata delle riprese e stato attuale della post-produzione. Le riprese principali sono iniziate nell’aprile 2025 e si sono protratte per circa cinque mesi, una tempistica comune per produzioni di questa portata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

