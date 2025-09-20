Avengers | Doomsday concluse le riprese del film!

Dopo cinque mesi, si sono ufficialmente concluse le riprese di Avengers: Doomsday. Penultimo capitolo della Saga del Multiverso dell’universo cinematografico Marvel, il film proporrà lo scontro tra il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e i supereroi più potenti della Terra (o meglio, del multiverso). Recentemente, numerosi membri della troupe hanno pubblicato dei post in cui annunciavano che le riprese di Doomsday erano terminate, condividendo immagini di gadget esclusivi che avevano ricevuto al termine delle riprese. Tra questi c’erano magliette con il logo del film e immagini del Dottor Destino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

