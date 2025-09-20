Avellino volontari e studenti rigenerano Parco Di Nunno | Puliamo il mondo dai pregiudizi

A Parco Di Nunno si lavora con calma e determinazione. Volontari e studenti del Liceo Mancini raccolgono rifiuti, spostano cartacce, restituiscono dignità a un’area che negli ultimi tempi è stata spesso abbandonata.È un gesto semplice, ma porta con sé un significato profondo: prendersi cura di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it