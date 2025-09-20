Avellino sfida d’alta tensione contro la Carrarese
AVELLINO – Domani l’Avellino affronterà la Carrarese, e il suo allenatore, Raffaele Biancolino, ha scelto di presentare la partita senza fronzoli, con il rigore lucido di chi sa che la tattica e la disciplina valgono più dei proclami.Lavoro sui dettagli: niente proclami, solo campo«Abbiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - sfida
Avellino, si chiude il ritiro a Rivisondoli: domani la sfida di lusso con la Lazio
Memorial “Sandro Criscitiello”: Avellino sfida la Lazio a Frosinone
Avellino, i convocati ufficiali per la sfida di Coppa Italia contro l'Audace Cerignola
Avellino: esodo a Carrara, una novità verso la sfida #Avellino Vai su Facebook
Avellino, la sfida del commissario:tornare alla città giardino - X Vai su X