Avatar | Fuoco e Cenere una nuova immagine anticipa un scontro infuocato!

È stata rivelata una nuova immagine di Avatar: Fuoco e Cenere che offre uno sguardo più da vicino all’attesissimo sequel. Il film arriva tre anni dopo l’uscita di Avatar: La via dell’acqua, un film che ha battuto tutti i record nonostante i 13 anni trascorsi dall’uscita del primo film. Ora, il terzo capitolo è pronto per arrivare nelle sale il 19 dicembre. In quest’ultima opera diretta da James Cameron, la famiglia Sully torna per affrontare un nuovo nemico. Dopo aver incontrato il clan oceanico Metkayina in La via dell’acqua, ora incontrano il clan Mangkwan, noto anche come Popolo della Cenere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: avatar - fuoco

Avatar: fuoco e cenere, la famiglia di Jake Sully affronta nuovi nemici Na’vi nel trailer

Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film

Avatar: Fuoco e cenere, una foto rivela un incontro teso tra Quaritch e Spider

Il viaggio sta per ricominciare: in attesa del terzo capitolo Fuoco e Cenere riguarda Avatar – La Via dell’Acqua Solo in RealD 3D dal 2 all'8 ottobre nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/3VK9MsB - X Vai su X

AVATAR: FUOCO E CENERE - 17 DICEMBRE 2025 Avatar: Fuoco e Cenere riporta il pubblico a Pandora in una nuova avventura con il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il fi Vai su Facebook

Avatar: Fuoco e Cenere, la nuova foto: la battaglia tra il Clan del Vento e i Mangkwan!; Avatar: FUOCO E CENERE, UNA NUOVA IMMAGINE ÍNTICA UN SCONTRO INFUOCATO!; Il primo trailer di Avatar Fuoco e cenere ci svela i segreti di Pandora.

Avatar: Fuoco e Cenere, la nuova foto: la battaglia tra il Clan del Vento e i Mangkwan! - La nuova esclusiva di Empire Magazine ha svelato uno sguardo inedito allo scontro tra i due nuovi Clan di Na'vi di ... Come scrive cinema.everyeye.it

Avatar: Fuoco e Cenere, Sigourney Weaver rompe il silenzio...e parla anche di Avatar 4 e 5 - Oltre ad aver commentato per la prima volta Alien: Pianeta Terra, l'attrice Sigourney Weaver in una nuova intervista ha rotto il silenzio anche su Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della famosa saga ... Si legge su cinema.everyeye.it