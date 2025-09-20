Autovelox Città metropolitana | Apparecchi validi anche se solo approvati

La Città metropolitana di Bologna ha deciso di schierare i propri avvocati in tribunale per difendere la validità delle multe elevate dagli autovelox installati sul territorio. La linea è chiara: le sanzioni sono legittime sia con apparecchi omologati, sia con apparecchi approvati.La scelta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Via libera della Città Metropolitana al Piano integrato per la sicurezza stradale, che prevede investimenti per rendere più sicure le strade, progetti nelle scuole, nuovi autovelox in modalità tutor e “consigli” per i sindaci per realizzare le Zone 30 Vai su Facebook

