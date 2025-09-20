"Ora basta! Eleveremo la nostra ferma protesta per i ritardi sulla riapertura della galleria de ’Le Chiavi’, contro i silenzi di Anas". L’affermazione è di Paolo Contorni, presidente provinciale della Fita - sindacato di categoria aderente alla Cna - che non solo interpreta ma subisce (la sua attività di autotrasporti opera sull’Amiata) disagi e costi della chiusura del ’foro’ di Radicofani. "L’ennesimo ritardo suona quasi come una beffa. C’era stato detto: riapertura a metà di ottobre. C’erano segnali, da qualche settimana che ciò non sarebbe avvenuto. Ma leggere che siamo di fronte – dice Contorni – a una ’rimodulazione’ del progetto non ci pensavamo proprio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autotrasportatori Fita: "Una nuova beffa, per noi troppi disagi"