Autori irlandesi 10 libri per chi ha amato Sally Rooney e Paul Murray
A lzi la mano chi non ha letto almeno un autore irlandese negli ultimi 12 mesi. A partire da Sally Rooney, che ha fatto da apripista a una nuova generazione di scrittori capaci di conquistare pubblico e critica. Impossibile e inutile resistere a questa sorta di "onda irlandese" che ci sta travolgendo. Perché invece non cavalcarla in cerca della prossima lettura? Seamus Heaney: viaggio nella poesia del Nobel nordirlandese nella "sua" Bellaghy X Leggi anche › "Intermezzo", il nuovo romanzo di Sally Rooney, è già un caso editoriale Autori irlandesi, una tradizione antica. La narrativa irlandese ha conquistato lettori in tutto il mondo ma non è un fenomeno recente.
In questa notizia si parla di: autori - irlandesi
Poco più di quattro ore ci separano dal Sunday Countryside di oggi, IN A LIFETIME Live I Vizi del Pellicano. La band di stasera darà vita a un progetto che unisce poesia, musica, fotografia e narrazione attraverso le canzoni di grandi autori Irlandesi. Van Mo
Tra un mese pubblicheremo «La regina dell'isola di fango» di Donal Ryan, uno dei più importanti scrittori irlandesi di oggi. È la storia di tre generazioni di donne, Eileen, Saoirse e Pearl, che inizia con una fine e finisce con un inizio. È una storia di terribili tradi -
L’Irlanda brilla con i suoi luoghi letterari nella “Giornata Mondiale del libro”; Con il Bloomsday si apre a Dublino e in Irlanda un’estate dedicata agli scrittori; Giornata mondiale del Libro, viaggio letterario in Irlanda: da Dublino a Sligo.
A Enrico Terrinoni l'onorificenza dall'Irlanda - Enrico Terrinoni, docente ordinario di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia, è tra i destinatari del prestigioso Presidential Distinguished Service Award 2024, onorificenza ... Lo riporta ansa.it
