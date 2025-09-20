Automobilisti alla guida sotto effetto di alcool o droga controlli a Monopoli | nove patenti ritirate

Cinque violazioni per guida sotto effetto di droghe e 7 con tasso alcolemico oltre i limiti: è il bilancio dell'attività della Polizia Stradale a Monopoli da inizio settembre. Numerosi i veicoli controllati durante le ore notturne di rientro dalle serate organizzate nella zona. Complessivamente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: automobilisti - guida

Operazione Off-Line, patente sospesa a 86 automobilisti sorpresi al cellulare mentre erano alla guida

Sorpresi al cellulare mentre erano alla guida: patenti sospese per decine di automobilisti a Napoli

Alla guida ubriachi o sotto effetto di droga, sette automobilisti denunciati nel weekend

Maxi servizio tra centro storico e lungomare: multe per guida senza casco, cellulare alla guida e assenza di revisione. Denunciati tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Vai su Facebook

Automobilisti alla guida sotto effetto di alcool o droga, controlli a Monopoli: nove patenti ritirate; Guida sotto l’effetto di droga, denunciato 24enne; Alla guida sotto l’effetto di stupefacenti: ritiro della patente, denuncia e sequestro dell'auto.

Spinazzola (BT), 28enne ai domiciliari per omicidio stradale: avrebbe guidato sotto effetto di droga - Arresti domiciliari per 28enne di Spinazzola, omicidio stradale del 21 agosto: vittima 40enne, auto ritrovata a Genzano di Lucania. Scrive trmtv.it

Spinazzola, investì e uccise migrante in bici: 28enne ai domiciliari, guidava sotto effetto di droga - È stato arrestato e posto ai domiciliari un 28enne originario di Spinazzola, con precedenti, ritenuto gravemente indiziato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it