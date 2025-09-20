Automobilismo - Rally Andreucci-Arnaboldi al Mille Miglia
Oggi e domani Paolo Andreucci, dopo dodici anni, ritorna in gara al "1000 Miglia", a Montichiari, in provincia di Brescia, valido per il trofeo italiano e tra le gare più note del panorama nazionale. Per l’occasione, il pluricampione sarà affiancato da Alessandro Arnaboldi, giovane navigatore lombardo già protagonista in numerose competizioni nazionali e internazionali. Reduce dal trionfo nel WRC3 al "Rally del Cile", in coppia con Matteo Fontana, vittoria che ha fatto seguito a quella ottenuta appena due settimane prima al "Rally del Paraguay", Arnaboldi è pronto a una nuova sfida al fianco di Andreucci, dopo l’esperienza condivisa quest’anno al "Salento", conclusa con un quinto posto assoluto, nonostante alcune noie meccaniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: automobilismo - rally
Automobilismo - Rally. "International Cup» amara. Michelini nono nel Casentino
Rally Due Valli Historic e Classic, l'appuntamento veronese con l'automobilismo storico torna a correre da solo
Automobilismo. Boom di iscritti al Rally Città di Lucca
Island Motorsport in forze al Tindari Rally Vai su Facebook
Rally 1000 Miglia: al via anche Paolo Andreucci affiancato da Alessandro Arnaboldi; Paolo Andreucci al via del Rally 1000 Miglia con Arnaboldi; Paolo Andreucci al via del Rally 1000 Miglia con Arnaboldi.
Automobilismo - Rally. Andreucci-Arnaboldi al "Mille Miglia» - Oggi e domani Paolo Andreucci, dopo dodici anni, ritorna in gara al "1000 Miglia", a Montichiari, in provincia di ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Rally 1000 Miglia: al via anche Paolo Andreucci affiancato da Alessandro Arnaboldi - Dopo il secondo posto conquistato al Rally Piancavallo, Paolo Andreucci torna nuovamente in gara per un altro appuntamento di alto ... rallyssimo.it scrive