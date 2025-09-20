Automobilismo - Rally Andreucci-Arnaboldi al Mille Miglia

Oggi e domani Paolo Andreucci, dopo dodici anni, ritorna in gara al "1000 Miglia", a Montichiari, in provincia di Brescia, valido per il trofeo italiano e tra le gare più note del panorama nazionale. Per l’occasione, il pluricampione sarà affiancato da Alessandro Arnaboldi, giovane navigatore lombardo già protagonista in numerose competizioni nazionali e internazionali. Reduce dal trionfo nel WRC3 al "Rally del Cile", in coppia con Matteo Fontana, vittoria che ha fatto seguito a quella ottenuta appena due settimane prima al "Rally del Paraguay", Arnaboldi è pronto a una nuova sfida al fianco di Andreucci, dopo l’esperienza condivisa quest’anno al "Salento", conclusa con un quinto posto assoluto, nonostante alcune noie meccaniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

