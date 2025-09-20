Arezzo, 20 settembre 2025 – A t-autolinee toscane si rende noto che ieri, sabato 20 settembre 2025, attorno alle ore 12,55, sul bus della Linea VAS che dalle scuole Vasari collega Arezzo si è verificata la rottura di un vetro (si vedano foto). Non si registrano infortuni per i clienti a bordo del bus. at-autolinee toscane ricorda che a bordo dei propri bus esiste un sistema di videosorveglianza che riprende e registra le immagini all'interno del bus e nelle sue immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono già state recuperate e salvate e sono a disposizione delle autorità competenti che ne dovessero fare richiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autolinee, vetro rotto su bus scuole Vasari