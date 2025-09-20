Autocisterna carica di latte si ribalta sulla Statale autista in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura questa mattina lungo la Strada Statale 212, nel territorio di Reino, dove un’autocisterna adibita al trasporto di latte si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che, con l’ausilio di un’autogru, sono riusciti a riportare il mezzo sulla carreggiata e a mettere in sicurezza l’area. L’autista, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Autocisterna carica di latte si ribalta sulla Statale, autista in ospedale

In questa notizia si parla di: autocisterna - carica

