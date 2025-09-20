Auto Storiche Rombo di motori in piazza Castello Domani c’è il Gran Premio Nuvolari
Ferrara si prepara ad accogliere nuovamente il fascino intramontabile delle auto storiche con il passaggio del Gran Premio Nuvolari, in programma domani dalle 11.30. Le vetture partecipanti – ben 290 equipaggi provenienti da tutto il mondo – attraverseranno il cuore della città con il tradizionale controllo orario in piazza Castello e le attese prove cronometrate in piazza Ariostea, che quest’anno avranno anche una diretta televisiva su Aci Sport. Per Ferrara si tratta di un momento di grande rilievo, sia sportivo che di promozione turistica. L’evento, infatti, si arricchisce di una novità significativa: la “Power Stage” da piazza Ariostea, trasmessa in televisione come tappa ufficiale del Gran Premio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
