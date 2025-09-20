Auto Storiche Rombo di motori in piazza Castello Domani c’è il Gran Premio Nuvolari

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara si prepara ad accogliere nuovamente il fascino intramontabile delle auto storiche con il passaggio del Gran Premio Nuvolari, in programma domani dalle 11.30. Le vetture partecipanti – ben 290 equipaggi provenienti da tutto il mondo – attraverseranno il cuore della città con il tradizionale controllo orario in piazza Castello e le attese prove cronometrate in piazza Ariostea, che quest’anno avranno anche una diretta televisiva su Aci Sport. Per Ferrara si tratta di un momento di grande rilievo, sia sportivo che di promozione turistica. L’evento, infatti, si arricchisce di una novità significativa: la “Power Stage” da piazza Ariostea, trasmessa in televisione come tappa ufficiale del Gran Premio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

auto storiche rombo di motori in piazza castello domani c8217232 il gran premio nuvolari

© Sport.quotidiano.net - Auto Storiche. Rombo di motori in piazza Castello. Domani c’è il Gran Premio Nuvolari

In questa notizia si parla di: auto - storiche

Il corteo di 100 auto storiche per i cent’anni dell’A9

Sfilano le auto storiche dell’Officina Ferrarese

Street food, concerti e auto storiche, a Monza esplode Il FuoriGp: tutti gli appuntamenti in programma

Due giorni al rombo dei motori tra cinquantini e mezzi d’epoca; Torna il rombo dei motori con la rievocazione del rally della valli piacentine; Ponte tra passato e presente, il rombo della Ruota d’Oro mette in moto Cuneo [FOTO].

Le auto storiche dell’Autogiro d’Italia arrivano a Saronno: 60 equipaggi in piazza Libertà - L’ Autogiro d’Italia 2025, storica manifestazione dedicata alle auto classiche, farà tappa in città martedì 16 ... Si legge su varesenews.it

auto storiche rombo motoriPonte tra passato e presente, il rombo della Ruota d’Oro mette in moto Cuneo [FOTO] - La partenza alle 9 di stamattina da piazza Galimberti con 64 auto storiche per la 28 esima edizione, organizzata dalla Scuderia Veltro ... Secondo targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Storiche Rombo Motori