Auto si schianta contro un pullman Una 42enne in gravissime condizioni

Ilgiorno.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura e grande concitazione nel pomeriggio di ieri a San Donato Milanese, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo via Civesio, la strada che costeggia la strada che costeggia il raccordo della A1. Una Dacia Jogger, guidata da una donna di 42 anni, si è scontrata violentemente con un bus di linea. L’impatto è stato devastante: la conducente dell’auto è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata estratta grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale del 118 di Milano, è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda, dove è arrivata in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

