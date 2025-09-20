Auto si schianta contro un pullman Una 42enne in gravissime condizioni
Momenti di paura e grande concitazione nel pomeriggio di ieri a San Donato Milanese, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo via Civesio, la strada che costeggia la strada che costeggia il raccordo della A1. Una Dacia Jogger, guidata da una donna di 42 anni, si è scontrata violentemente con un bus di linea. L’impatto è stato devastante: la conducente dell’auto è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata estratta grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale del 118 di Milano, è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda, dove è arrivata in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: auto - schianta
Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente
Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto
Incidente nella notte, auto si schianta contro guardrail: muore 52enne
Usa, spettacolare incidente sulla Highway 30: auto si schianta contro un palo e sfiora passante https://tg.la7.it/esteri/usa-incidente-highway-auto-distributore-benzina-19-09-2025-244490… - X Vai su X
Scuolabus si schianta contro un'auto e si ribalta, a bordo 23 bambini: cinque feriti Vai su Facebook
Auto si schianta contro un pullman. Una 42enne in gravissime condizioni; Auto contro pullman di studenti: una morta e sette feriti, anche una ragazza incinta; Auto si scontra con un pullman in Molise: nello schianto muore una donna di 55 anni.
Corato, parcheggia il pullman di linea senza freno a mano: il mezzo si schianta contro il muretto di una pizzeria - Poteva finire molto peggio l'incidente avvenuto questo pomeriggio, 10 settembre, a Corato, dove un autobus Cotrap è stato parcheggiato davanti allo stadio pare senza freno a mano. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Scuolabus si schianta contro un'auto e si ribalta, a bordo 23 bambini: cinque feriti - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini si è schiantato contro un'auto e si ... Secondo ilmattino.it