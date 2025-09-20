Auto rubate e maschere di Gigi D’Alessio | bloccato un 26enne pugile

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Travestirsi dal proprio idolo per sfuggire alle telecamere: a questo puntava un giovane pugile di Castellammare, fermato in extremis dai carabinieri dopo l’ennesima razzia di automobili. Nel cuore della notte, il suo piano è crollato insieme alla maschera del celebre cantautore. Il travestimento improbabile Indossare il volto di Gigi D’Alessio non per urlare di gioia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

auto rubate e maschere di gigi d8217alessio bloccato un 26enne pugile

© Sbircialanotizia.it - Auto rubate e maschere di Gigi D’Alessio: bloccato un 26enne pugile

In questa notizia si parla di: auto - rubate

Sabaudia, anche due auto rubate nello scarico industriale sequestrato ad aprile

Cerro Maggiore, colpo in una ditta di cosmetici: ladri bloccano la strada con auto rubate e sfondano l’ingresso con un veicolo ariete

Barletta, bloccati 2 ventenni in fuga, nel borsello una chiave: apre un capannone con pezzi di 19 auto rubate

Furti d’auto con la maschera di Gigi D’Alessio: arrestato un pugile stabiese; Auto rubate e maschere di Gigi D’Alessio: bloccato un 26enne pugile; Jet russi sconfinano in Estonia, Tallinn chiede consultazioni urgenti alla Nato.

auto rubate maschere gigiA Napoli un uomo ruba un’auto indossando una maschera di Gigi D’Alessio, arrestato - 1 minuto per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Un uomo che indossava una maschera di Gigi D’Alessio è stato fermato dai Carabinieri di Napoli mentre cercava di rubare una vettura. Si legge su quotidianodelsud.it

auto rubate maschere gigiRubava auto mascherato da Gigi d’Alessio: arrestato pugile 26enne nel Napoletano - Indossava infatti la maschera del suo cantante preferito per non farsi 'beccare' dalle ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Rubate Maschere Gigi