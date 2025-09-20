Auto presidenziali | come sono fatte le limousine di Trump Putin Xi Jinping e Modi

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla scoperta delle limousine che accompagnano i capi di Stato delle principali potenze mondiali durante incontri e cerimonie ufficiali. Tecnologia all'avanguardia e finiture di lusso per ammiraglie che devono rappresentare la nazione, ma anche proteggere l'incolumità degli occupanti da ogni genere di minaccia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Auto presidenziali: come sono fatte le limousine di Trump, Putin, Xi Jinping e Modi

