Auto in fiamme vicino all' Esselunga di Calco pronto intervento dei vigili del fuoco
Auto a fuoco a Calco e pronto intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Attimi di preoccupazione, ma per fortuna nessun ferito sabato mattina poco dopo le 11 alla rotonda in uscita dal centro commerciale Esselunga. Fiamme e fumo nero hanno iniziato a uscire dal vano motore di una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
