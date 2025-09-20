Tarantini Time Quotidiano Incidente stradale poco fa in via Galeso al quartiere Tamburi. Una moto e un’auto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 42 anni trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto ambulanze del 118 e polizia di Stato. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Auto contro moto, grave centauro