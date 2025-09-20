Auto contro moto grave centauro

Tarantinitime.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Incidente stradale poco fa in via Galeso al quartiere Tamburi. Una moto e un’auto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 42 anni trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto ambulanze del 118 e polizia di Stato. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

auto contro moto grave centauro

© Tarantinitime.it - Auto contro moto, grave centauro

In questa notizia si parla di: auto - moto

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Nembro, scontro auto-moto: perde la vita un 53enne

Scontro auto-moto, grave centauro di 24 anni; Incidente in galleria auto contro una moto grave un francese; Auto contro moto, grave un motociclista di 36 anni.

auto contro moto graveAuto contro moto, grave un motociclista di 36 anni - Lo scontro stamattina all’incrocio tra via IV Novembre e via Matteotti, il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese ... Segnala laprovinciadicomo.it

auto contro moto graveScontro auto-moto, grave centauro di 24 anni - È quello avvenuto tra un auto e una moto a Pietrasanta, per la precisione sul viale Roma di fronte all’Hotel Joseph, per cause ancora in corso di accertame ... Secondo noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Contro Moto Grave