Auto carbonizzata sulla provinciale dopo incidente | muore la conducente

Brindisireport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLA CASTELLI - Ha perso la vita oggi, 20 settembre, la 50enne Maria Venza di Villa Castelli, a circa venti giorni dal terribile incidente che la coinvolse sulla provinciale tra Villa Castelli e Grottaglie, a cavallo tra le province di Brindisi e Taranto. Lascia i due genitori, un figlio e una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

