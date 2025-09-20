Atto vandalico a Villa San Giovanni contro la vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia
Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile.Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i circoli del territorio, esprime "la più ferma condanna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: atto - vandalico
Grave atto vandalico nella zona Trentola/Ischitella
Cuneo. Atto vandalico al parco di via Rostagni: danneggiato il gioco principale installato nel 2022
Ripristinati gli spogliatoi del campo sportivo di Mercogliano dopo un atto vandalico
Il Comune di Riva del Po informa che, in data 15/09/2025, uno degli scuolabus impiegati per il servizio di trasporto scolastico non ha potuto effettuare la regolare corsa mattutina a causa di un grave atto vandalico che ne ha compromesso l’utilizzo. L’Amministr Vai su Facebook
Atto vandalico al cimitero: scassinata stanza del commiato, aperti sacchi con resti di esumazioni - - X Vai su X
Atto vandalico a Villa San Giovanni contro la vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia; Vandali in azione a Villa San Giovanni: danneggiata la vetrata della sede di Fratelli d’Italia; Atto vandalico a Villa San Giovanni, il sindaco: «Tolleranza zero» – FOTO.
Atto vandalico contro il circolo Fdi Villa, Caminiti: ‘La città non si piega all’odio’ - Dura condanna della sindaca che ha espresso solidarietà ai componenti del partito: "L'atto deplorevole non segnerà in alcun modo l'impegno di ciascuno di loro e noi in politica" ... citynow.it scrive
Attentato alla sede di FdI di Villa, Princi: ‘La politica è confronto, non violenza’ - “Non fermeranno chi lavora con dedizione per la comunità” le parole del candidato consigliere al segretario cittadino Antonio Messina ... Lo riporta citynow.it