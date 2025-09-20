Atto vandalico a Villa San Giovanni contro la vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia

Reggiotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile.Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i circoli del territorio, esprime "la più ferma condanna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atto - vandalico

Grave atto vandalico nella zona Trentola/Ischitella

Cuneo. Atto vandalico al parco di via Rostagni: danneggiato il gioco principale installato nel 2022

Ripristinati gli spogliatoi del campo sportivo di Mercogliano dopo un atto vandalico

Atto vandalico a Villa San Giovanni contro la vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia; Vandali in azione a Villa San Giovanni: danneggiata la vetrata della sede di Fratelli d’Italia; Atto vandalico a Villa San Giovanni, il sindaco: «Tolleranza zero» – FOTO.

atto vandalico villa sanAtto vandalico contro il circolo Fdi Villa, Caminiti: ‘La città non si piega all’odio’ - Dura condanna della sindaca che ha espresso solidarietà ai componenti del partito: "L'atto deplorevole non segnerà in alcun modo l'impegno di ciascuno di loro e noi in politica" ... citynow.it scrive

atto vandalico villa sanAttentato alla sede di FdI di Villa, Princi: ‘La politica è confronto, non violenza’ - “Non fermeranno chi lavora con dedizione per la comunità” le parole del candidato consigliere al segretario cittadino Antonio Messina ... Lo riporta citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Atto Vandalico Villa San