Attivo da ottobre il nuovo centro servizi di contrasto alla povertà
JESI – Dal prossimo mese di ottobre sarà attivo a Jesi il nuovo Centro servizi per il contrasto alla povertà, uno spazio pensato per accogliere e sostenere chi vive condizioni di grave disagio sociale ed economico. Il servizio finanziato dall’Asp Ambito 9 con i fondi del Pnrr sulla base delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: attivo - ottobre
Nuovo volo per Bucarest di Wizz Air dall'aeroporto d'Abruzzo: sarà attivo tre volte a settimana da ottobre
Nodo di Genova, dal 6 ottobre attivo il quadruplicamento: Intercity e merci sui nuovi binari
Nodo di Genova, il 6 ottobre attivo il quadruplicamento: merci e Intercity andranno sui nuovi binari
ASP CATANIA, DAL 1 OTTOBRE PIATTAFORMA REGIONALE CELIACHI@RL Dal 1 ottobre in Sicilia sarà attivo il nuovo sistema informatizzato di assistenza integrativa gestito attraverso la piattaforma regionale Celiachi@RL, destinato a tutti i cittadini in poss Vai su Facebook
A ottobre sarà attivo il bonus patente per #autisti #camioncon un contributo fino a 2.500 € per i giovani dai 18 ai 35 anni, accessibile anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno. Misura valida fino al 2026. #trasporto #merce #strada - X Vai su X
Attivo il secondo Ecosito nel centro storico di Siena; Pietralata, attivo il centro di raccolta rifiuti ingombranti su via Seguenza; A Gozzano apre un nuovo centro prelievi.
'Voce di colori', un nuovo centro orientamento per stranieri - E' attivo ad Aosta 'Voce di colori', il nuovo centro di orientamento e supporto dedicato ai cittadini stranieri che vivono in Valle d'Aosta. Da ansa.it
Attivo ad Aosta Centre Nous, il nuovo centro contro le discriminazioni - Fornire supporto e servizi a chi vive momenti di fragilità e marginalità, spesso vissuti in solitudine. Lo riporta rainews.it