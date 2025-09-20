Attivo da ottobre il nuovo centro servizi di contrasto alla povertà

JESI – Dal prossimo mese di ottobre sarà attivo a Jesi il nuovo Centro servizi per il contrasto alla povertà, uno spazio pensato per accogliere e sostenere chi vive condizioni di grave disagio sociale ed economico. Il servizio finanziato dall’Asp Ambito 9 con i fondi del Pnrr sulla base delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

