Attività solare in aumento tre nuove missioni della Nasa

La nostra stella, il Sole,  sta diventando sempre più attiva. Contrariamente ai dati raccolti dagli anni ’80, che indicavano che il vento solare sembrava essersi molto indebolito – cosa che ha fatto pensare che il Sole stesse avviandosi verso un lungo periodo di bassa attività – dal 2008 il flusso di particelle cariche espulse dal Sole ha registrato, in realtà, un costante aumento rispetto a parametri già noti. Nei brillamenti solari (intense esplosioni di radiazioni), secondo gli scienziati, le particelle raggiungerebbero temperature molto più alte del previsto, fino a 60 milioni di gradi. E’ quanto rivela una nuova ricerca dell’Università di Saint Andrews  pubblicata su The Astrophysical Journal Letters che si basa sui dati di diverse missioni della Nasa, tra cui Advanced Composition Explore (Ace) e la missione Wind. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

